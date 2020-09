Səhər saatlarında İranın Gülüstan əyalətinin Ramyan bölgəsində zəlzələ meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tehran Universiteti Geofizika İnstitutunun Seysmologiya Mərkəzi ndən verilən məlumata görə, zəlzələnin gücü 5,1 bal olub. Zəlzələ 9 km dərinlikdə qeyd alınıb.

İlkin məlumatlara görə, hadisə nəticəsində 10 nəfər xəsarət alıb, evlərə ziyan dəyib.

Mənbə: İRNA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.