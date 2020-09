Dünyada koronavirusa yoluxan insanların sayı 27 milyonu keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə koronavirus statistikalarını araşdıran Cons Hopkins Universitetinin bu gün açıqladığı hesabatında bildirilib. Hesabatda qeyd edilib ki, hazırda yoluxanların dəqiq sayı 27 002 224 nəfərdir, ölüm sayı isə 882 053 nəfərə yüksəlib. 18 054 580 nəfər sağalıb.

Ən çox yoluxma hadisəsi ABŞ-da (6275614) qeydə alınıb. Sonrakı yerlərdə isə Braziliya (4137521) və Hindistan (4113811) gəlir.

Mənbə: TASS

