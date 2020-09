Bakı-Xırdalan-Sumqayıt qatarının bərpa müddəti ilə bağlı

Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamətində elektrik qatarlarının hərəkəti oktyabr ayında bərpa oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı-Sumqayıt avtomobil yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar Xırdalan dairəsində yerləşən dəmir yolu körpüsünün sökülərək yenidən tikintisini həyata keçirən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) işləri vaxtından əvvəl təhvil vermək niyyətindədir.

"Mümkündür ki, oktyabr ayında işlər təhvil verilsin. Oktyabr ayının ortalarında işlər yekunlaşmalıdır. Ancaq işlər açıq hava şəraitində aparıldığı üçün yağışlar yağması işi müəyyən qədər ləngidə bilər. Biz maksimal dərəcədə çalışacağıq ki, işləri daha tez təhvil verək. Bundan sonra həmin ərazidə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC də öz işlərini həyata keçirəcək”, - deyə AAYDA-nın mətbuat katibi Anar Nəcəfli bildirib.

Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamətində elektrik qatarlarının hərəkəti oktyabr ayında bərpa oluna biləcəyi ilə bağlı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə müraciət etdik. Qurumdan BAKU.WS-ə bildirildi ki, işlər qrafikə uyğun gedərsə, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC də Xırdalan dairəsində yerləşən dəmir yolu körpüsündəki işlərini qısa müddətdə yekunlaşdıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.