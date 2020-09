Kamil Zeynallı millimizin futbolçularından üzr istədi - VİDEO

Fitnes məşqçisi Kamil Zeynallı millimizin futbolçularından üzr istəyib. O, “Instagram”da millimizin futbolçularını UEFA Millətlər Liqasının ilk oyununda Bakıda Lüksemburqa 1:2 hesabı ilə uduzmalarına görə təhqir etmişdi. “Boynunuzu yerə soxum” deyən Kamil Zeynallı bu dəfə onlardan bu ifadəyə görə üzr istəyib. Kamil bunu əsəbi olması və daha sonra bu sözünə görə peşmanlıq keçirməsi ilə əlaqələndirib. Kamil Zeynallı onu da qeyd edib ki, buna görə heç kim ona təzyiq etməyib. O, peşmançılığını AFFA-da və millidə dostlarının olması ilə əsaslandırıb.

