Bu gün tarix və coğrafiya müəllimi olmaq istəyən namizədlər üçün işə qəbul imtahanları keçirilir.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, imtahanlarda 1952 namizədin iştirakı nəzərdə tutulub. Bununla da müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi başa çatır.

