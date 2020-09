Alternativ enerji mənbəyi: Külək enerjisi Almaniya təcrübəsi / ŞƏRH

XXI əsrdə ekoloji durumun korlanması, dünyanın karbohidrogen ehtiyyatının tükənməsi və həmçinin dünyanın enerjiyə olan tələbatının artması ilə əlaqədar olaraq alternativ enerji mənbələrinə münasibət müsbət yöndə dəyişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə külək enerjisindən istifadə edilməsi günümüzün mühüm enerji məsələlərindəndir. Respublikamızda yaranan enerji böhranını aradan qaldırmaq üçün külək maşınlarından istifadə etmək olar.

Aparılan meteoroloji tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan ərazisində əsasən Bakıda, Sumqayıtda, Abşeronda, Binədə, Maşdağada külək enerjisindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Azərbaycan ərazisində külək enerjisindən istifadə olunmasının səmərəliliyini müəyyən etmək üçün respublikanın iqlim xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır.

Mövzu ilə əlaqədar Metbuat.az-ın suallarını cavablandıran Almaniya Comdirect Bankının baş ofisində Maliyyə və İnvestor Əlaqələrinə Nəzarət şöbəsində çalışan iqtisadçı-ekspert Murad Calalov bildirdi ki, dünyanın iqtisadi və elm-texnoloji baxımından inkişaf etmiş ölkələri bərpa olunan enerjinin həcmini artırmğı qarşıya məqsəd qoyublar.

“Dünyanın aparıcı ölkələrinin son illərdə təbiətin çirklənməsi və azon qatına verdiyi neqativ fəsatlar baxımından ən çox işlətdiyi “environmentally friendly” (ekoloji olaraq təmiz), “green life” (yaşıl həyat) terminlərdir ki, bununla birinci növbədə ətraf mühiti, təbiəti qorumağa can atırlar. Eyni zamanda da iqtisadi artımın təmin olunmasına da əsas önəm verilir.

Artıq elə bir dövrə keçid alırıq ki, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaqla gündəlik həyata da normal şəkildə davam etmək olur. Daimi istifadə etdiyimiz bir çox növ minik avtomobillərinin elektron və hibrit kimi yeni modellərinin timsalında bunu görmək olur.

Hal-hazırda dünyanın iqtisadi və elm-texnoloji baxımından inkişaf etmiş ölkələri bərpa olunan enerjinin həcmini artırmaqla ətraf mühitə zarər vurmamaq və eyni zamanda gəlir əldə etməyi qarşıya məqsəd qoyublar. Bunlardan da son dövürlərdə “Geothermal energy” (Geotermal enerji), “Wind energy” (külək enerjisi), “Tidal” (qabarma-çəkilmə hadisəsindən alınan enerji),və “Solar” (günəş enerjisi) ən aktual olanlarıdır.

Dünyada külək enerjisindən istifadəyə görə Çin və ABŞ-dan sonra 3-cü yeri tutan Almaniya, 2020-ci ilin statistikasına görə təqribi olaraq 60 Gegawatt-la Avropada 1-ci yerdədir. ”

Bəs külək enerjisi necə istehsal olunur? Almaniyada bu sistemin tətbiqi nə qədər uğurlu nəticə verib?

“Külək enerjisi külək turbinləri istifadə edilərək istehsal olunur. Bir turbinin quraşdırılması və işə salınması digərlərinə nisbətən asan və ucuz başa gəlir.

Külək enerjisi havadan asılıdır. Kifayət qədər küləyin sürətli olduğu bir yerdə işləyə bilərlər. Bu sahədə “Offshore” və “Onshore” kimi tanınan ifadələr var ki, bunlar da turbinlərin suda ya da quruda yerləşmə mövqeyi üçün istifadə olunur.

Almaniyada külək turbinlərinin ümumi sayının regional paylanmasına görə təxminən 41% -i küləyin daha güclü olduğu Şimali Almaniyanın sahil əyalətlərində, 44%-i isə mərkəzi ştatlarında quraşdırılmışdır. Bu da ən çox “Lover Saxony” və “Schleswig-Holstein” əyalətlərinin payına düşür. Almaniyanın ümumi cənub bölgəsində quraşdırılan turbinlərin ümumi həcmi isə 15% təşkil edir. Turbinlərin hündürlük və pərlərinin diametrinə görə isə “Thuringia” və “Bavariya” əsas əyalətlər sayılır. Turbinlərin böyük olması da istehsal etdiyi enerjinin həcminin çox olması deməkdir.”

Almaniyanın Statistika İdarəsinə (Destatis) görə, ixracat da daxil olmaqla, Almaniyanın külək enerjisi sektorundakı gəlirlər 17,7 milyard avro təşkil edib ki, bu da ekoloji cəhətdən təmiz məhsullarla əldə olunan bütün gəlirlərin dörddə birinə bərabərdir...

“14,6 milyard avro ilə yüzdə 80-dən çoxu quru küləyi enerjisi ilə, qalan hissəsi isə dənizdəki turbinlərlə istehsal olunub. “VDMA Power Systems” mühəndislik birliyinin məlumatına əsasən deyəbilirəm ki, yalnız daxili külək turbinləri satışlarının Alman iqtisadiyyatına əlavə etdiyi illik dəyəri 2017-ci ildə 6.7 milyard avro, onun vergisindən gələn gəlirlər isə 1.5 milyard avro olub.

Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyinin bərpa olunan enerji stansiyalarının iqtisadi stimullarına dair rəqəmlərinə görə söyləmək olar ki, külək enerjisi son illərin ən yüksək sərmayələrini cəlb edib.”

Ekspert bildirdi ki, təkcə 2016-cı ildə investitsiyalanın həcmi 10 milyard avrodan çox olub. Bu sahənin ildən-ilə genişlənməsi məşğulluğu da artırdı. 100 minlərlə əhalinin işlə təmin olunmasına yol açdı.

Bəs Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən olan külək enerjisinin tətbiqi üçün şərait qənaətbəxşdirmi?

“Mən düşünürəm ki, külək enerjisinin ölkəmizdə daha da geniş şəkildə tətbiq olunması üçün vacib olan təbii ehtiyyatlarimiz var. Azərbaycanın coğrafi relyefi baxımından Abşeron yarımadası külək enerjisi üçün turbinlərin tikilməsinə görə daha əhəmiyyətli mövqeye sahibdir.

“Küləklər şəhəri” kimi tanınan Bakımızın daimi küləyindən şəhərətrafı ərazilərində, “Xəzri”, “Gilavar” küləklərinin güclü olduğu dəniz içi ərazilərində turbinlərin tikintisi məqsədə uyğun olar deyə düşünürəm. Bununla ilk öncə bərpa olunmayan enerji sayılan neft enerjisinə qənaət etmiş olarıq.

Yəni, nefti hasil edib, amma dünya üzrə qiymətində artım olduğu dövürdə daha çox satışını həyata keçirmək səmərəli olar. Əgər bu sahə ölkəmizdə genişləndirilərsə, ixracı da daxil olmaqla külək enerjisi sektorundakı gəlir ölkə iqtisadiyyatında nəzərə çarpacaq təsiri olar.

Ətraf mühitin qorunması dünya üzrə ön planda durduğuna görə, bu sahə üzrə ölkəyə küllü miqdarda investisiya axınının da olacağına əminəm.”

Xatırladaq ki, 2018-ci ildə dünyada alternativ enerjinin quraşdırılmış gücü 2.501 giqavat olub. Bunun 1.290 giqavat-ı su elektrik stansiyalarının, 565 giqavat-ı külək elektrik stansiyalarında, 496 giqavat-ı isə günəş elektrik stansiyalarında formalaşıb. 2024-cü ildə günəş enerjisi üzrə istehsal gücünün 1.195 giqavat-a, külək enerjisi üzrə istehsal gücünün isə1.411 giqavat-a çatacağı gözlənilir. Proqnoza görə 5 ildən sonra ən çox alternativ enerji Çində (1.219 giqavat), ABŞ-da (411 giqavat) və Hindistanda (235 giqavat) istehsal ediləcək.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.