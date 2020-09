Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Qəbələ rayonunun Laza kəndində dağlıq və meşəlik ərazidə 5 nəfərin köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ətəndaşların olduğu dəqiq yer müəyyən olunduqdan sonra, FHN-in Şimal-qərb Regional Mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri həmin əraziyə cəlb olunub. Vətəndaşlar xilasedicilərin köməkliyi ilə təhlükəsiz təhlükəsiz əraziyə endirilib.

