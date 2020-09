Oriental rəqqasə Canka yeni fotosessiya etdirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, fərqli obrazlarda kamera qarşısına keçib. Rəqqasə fotosessiyasından olan bəzi görüntülərini “İnstagram” səhifəsində izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, oriental rəqqasə Canka Təranə Qumralın şəhid qardaşı Firdovsinin qızıdır.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:(Big.az)

