Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının İctimai-siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavini Aygün Əliyeva TƏBİB-də vəzifəyə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, artıq bu gün yeni vəzifəsində işə başlayıb.

Qeyd edək ki, bundan öncə Aygün Əliyeva 2013-cü ildə 25 yaşında olarkən ən gənc xanım müavin olaraq vəzifəyə təyin edilmişdi.

