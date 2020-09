Rusiyanın Energetika nazirinin müavini Anatoli Tixonov İstintaq Komitəsində aparılan dindirilmədən sonra saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, dələduzluqda şübhəli bilinərək tutulub.

“Tixonov şübhəli şəxs qismində dindirilib, Rusiya Federasiyası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 91-ci maddəsinə əsasən həbs olunub”, - deyə agentliyə açıqlamasında mənbə bildirib.

