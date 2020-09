Millimiz Kiprə qalib gəlir - Yenilənir

UEFA Millətlər Liqasının ikinci turu çərçivəsində Kipr-Azərbaycan oyununda ilk hissə başa çastıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikosiyadakı GSP stadionunda keçirilən oyunu slovakiyalı hakimlər briqadası idarə edir.



Matçın baş hakimi Filip Qlovadır. Ona həmyerliləri Peter Bednar və Frantişek Ferenç kömək edirlər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Boris Marhefka yerinə yetirir.



Qarşılaşmanın 29-cu dəqiqəsində hesab açılıb. Millimizin kapitanı Maksim Medvedev fərqlənib.



Matçın ilk hissəsi bu hesabla başa çatıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.