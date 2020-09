Azərbaycanlı müğənni Toğrul Həbibi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, bir neçə gün öncə koronavirusa yoluxan müğənni bu gün dünyasını dəyişib. Müğənni 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə edilirdi və komada olduğu bildirilmişdi.

İnfeksiya səbəbindən onun ciyərlərinin 90 faizi fəaliyyətini dayandırmışdı. (azxeber)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.