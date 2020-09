Müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanları başa çatdı

Bu ilin 14 avqust - 8 sentyabr tarixlərində müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi keçirilib.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Masallı, Şirvan, Kürdəmir, Ağdaş, Mingəçevir, Bərdə, Ağcabədi, Quba, Şamaxı, Balakən, İsmayıllı, Ağstafa və Tovuz daxil olmaqla, ümumilikdə 17 regionda yerləşən 32 mərkəzdə 19 fənn üzrə keçirilmiş işə qəbul imtahanlarında 38 705 namizəd iştirak edib.

Namizədlərə 90 dəqiqə müddətində ixtisasa dair 40, təlim strategiyaları və metodikaya dair 20 test tapşırığı olmaqla, ümumilikdə 60 sual təqdim edilib. İmtahan keçirilən bütün regional mərkəzlərdə bu müddət başa çatdıqdan sonra namizədlərə 10 dəqiqə ərzində səhv cavablandırdığı sualları görmək imkanı yaradılıb.

İmtahanlarda ən yüksək nəticəni (60 bal) riyaziyyat fənni üzrə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin məzunu Günel Kərimova, musiqi fənni üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin məzunu Rəna Hüseynova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin məzunu Leyla Ağayeva, ibtidai sinif müəllimliyi üzrə Bakı Qızlar Universitetinin məzunu Leyla Ağayeva əldə edib.

Avqustun 24-dən etibarən namizədlərə şəxsi səhifələrinə daxil olaraq apellyasiya müraciəti etmək imkanı yaradılıb.

Hazırda müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsi davam edir. Test imtahanlarında 10 fənn üzrə müvafiq keçid balı toplamış namizədlər 9 sentyabr saat 23:59-dək elektron ərizələrində 8 vakant yer seçə bilərlər. Digər fənlər üzrə işə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş namizədlər üçün keçiriləcək vakansiya seçiminin tarixi barədə yaxın günlərdə məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün 53 880 namizəd elektron qeydiyyatdan keçib, onlardan 51 227 namizəd elektron ərizəsini təsdiq edib. Elektron ərizələr yoxlanıldıqdan sonra 46 252 namizədin ərizəsi qəbul edilib. Müsabiqənin test mərhələsində 46 228 namizəd iştirak hüququ qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.