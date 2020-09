Murad Adıgözəlzadədən həyat yoldaşını ittiham edən Mehdiyevin kürəkəninə REAKSİYA

Xəbər verdiyimiz kimi, karantin rejimini pozaraq avqustun 18-də Novxanıda qızına toy edən və bu səbəbdən 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunandan sonra sabiq deputat İlham Əliyev qalmaqalın səbəbkarı kimi Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgözəlzadənin xanımı Aysel Teymurzadəni ittiham edib. Məsələ ilə bağlı "MediaPost”un əməkdaşı Murad Adıgözəlzadənin rəhbəri olduğu Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası ilə əlaqə saxlayıb. Filarmoniyanın direktor müavini Afət Mikayılov Murad Adıgözəlzadənin məzuniyyətə çıxdığını deyib. Saytın əməkdaşı dünən axşam ticarət mərkəzlərinin birinin qarşısında Murad Adıgözəlzadə ilə rastlaşıb. Ona "sabiq deputat azadlığa çıxandan sonra məlum toyla bağlı qalmaqalın səbəbkarı kimi sizin həyat yoldaşınızı günahlandırıb. Bu barədə nə deyə bilərsiniz” sualını ünvanlayıb. O isə sualına belə reaksiya verib: "Yox, yox, nə deyim e… Mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəmirəm. Hər şey qaydasındadır. Sağ olun”.

