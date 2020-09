DİM-dən ixtisas seçimi edəcək abituriyentlərə XƏBƏR VAR

İxtisas seçimi günlərində “Abituriyent Məsləhət Mərkəzləri”nin fəaliyyət dairəsi daha da genişləndiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, abituriyentlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin regional bölmələrində, Qərbi Kaspi, Azərbaycan, Bakı Biznes, Odlar Yurdu, Kooperasiya, Avrasiya Universitetlərində abituriyentlərə ixtisas seçimi ilə əlaqədar kömək etmək məqsədilə yaradılmış və ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət göstərən “Abituriyent Məsləhət Mərkəzləri”nə müraciət edə bilərlər.

Bundan əlavə, ixtisas seçimi günlərində (10 – 20 sentyabr, şənbə, bazar günləri istisna olmaqla) cədvəldə verilmiş tarixlərdə Rayon Təhsil Şöbələrində DİM-in əməkdaşları və RTŞ-nin əlaqələndiriciləri tərəfindən abituriyentlərə tələbə qəbulu qaydaları, “Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nin doldurulma və təsdiq edilməsi qaydası, müsabiqə şərtləri, ixtisas seçimi zamanı diqqət yetirilməli olan vacib məsələlər və s. haqqında ödənişsiz kömək göstəriləcək.

Qəbul prosesi koronavirus (COVID-19) infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun təşkil ediləcək. Bunun üçün mərkəzlərdə təlimata uyğun müvafiq şərait yaradılıb. Qəbul mərkəzlərində müraciət edən vətəndaşların öz aralarında və işçilərlə (xidmət göstərən əməkdaşlar və s.) sıx qarşılıqlı münasibətlərində lazımi sosial məsafənin saxlanılması təmin olunacaq.

Tibbi maskasız müraciət edənlərin qəbulu həyata keçirilmir.

Bölgələrdə rayon təhsil şöbələrində və məktəblərdə fəaliyyət göstərəcək “Məsləhət mərkəzləri” haqqında məlumat:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.