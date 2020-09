İstanbulda Mərmərə dənizində 4.1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəlzələ İstanbulda və digər əyalətlərdə hiss olunub. Açıqlamalara əsasən zəlzələnin dərinliyinin 9,91 km olduğu bildirilib.

Məlumata əsasən eyni ərazidə 23: 28-də 1,3 və 23: 34-də 1,6 bal gücündə zəlzələlər qeydə alınıb.

Kandilli Rəsədxanası zəlzələnin gücünü 4.3 bal olaraq açıqlayıb.

Mənbə:Huriyyet.com

