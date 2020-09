Nofəl Süleymanov dəfn olundu - VİDEO

Məşhur gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov dəfn olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aşıq Mübariz Camaloğlu məlumat verib. O, musiqiçinin məzarının görüntüsünü "İnstagram"da paylaşaraq, bu sözləri qeyd edib:

"Allah rəhmət etsin. Sən bizim üçün ölməmisən, hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqsan, əziz qardaş".

Qeyd edək ki, Nofəl Süleymanov Ağcabədi rayonunda dəfn edilib.

Xatırladaq ki, ifaçı dünən günorta saatlarında Nizami rayonunda yerləşən mənzilində ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən ov tüfəngi ilə qətlə yetirilib. (ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.