Azərbaycanda yeni məktəbli formaları hazırlanıb

Bu il məktəbli formalarının qiymətlərində heç bir dəyişiklik olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku.ws-ə açıqlamasında Bakı Tikiş Evinin (BTE) satış şöbəsinin rəisi Etibar Əzimov deyib. Onun sözlərinə görə, formaların qiyməti 2017-ci illə eynidir - aşağı siniflər 40, yuxarı siniflər 46 manat. E.Əzimov məktəblilərdən söhbət gedəndə qazanc haqqında düşünülmədiyini, valideynləri çətin vəziyyətə salmamaq üçün qiymətlərin yüksəlməməsinə çalışdıqlarını vurğulayıb.

Şöbə rəisi valideynlərin 597-45-39 nömrəsinə zəng etməklə öz ərazilərinə ən yaxın satış məntəqələri haqqında məlumat ala biləcəyini deyir. “Demək olar ki, bütün rayonlar üzrə satış məntəqələri var. Sadəcə iri ticarət mərkəzlərində olan mağazalar mövcud vəziyyətlə bağlı fəaliyyət göstərmir. Onların arasında Avtovağzal kompleksi, Amay ticarət mərkəzi və başqaları var”.

BTE rəsmisi bildirib ki, fabrik yeni məktəbli formaları nümunələri də hazırlayıb. Lakin pandemiya ilə bağlı olaraq onların tətbiqi barədə müzakirələr hələlik dayandırılıb. “Nə zaman bizdən nümunələri istəsələr, onda təqdim edəcəyik. Ehtimal ki, bu, cari ildə baş tutacaq. Təhsil Nazirliyi məsləhət gördü ki, yeni nümunələr təsdiq olunana kimi köhnə formalardan istifadə edilsin".

Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalsa da, satış hələlik olduqca aşağıdır. Bunu E.Əzimov da etiraf edir. Şöbə rəisi keçən il 20 min forma satıldığını, bu il hələlik heç min formanın belə alınmadığını deyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.