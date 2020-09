UEFA “Qarabağ” - “Molde” matçının yerini dəyişdi

Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində keçiriləcək "Qarabağ" - "Molde" matçının yeri dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Kiprdə baş tutacaq.

UEFA-nın rəsmi saytında yer alan məlumata görə, qarşılaşma sentyabrın 16-da bu ölkənin Larnaka şəhərində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, püşktmanın nəticəsinə görə, qarşılaşma sentyabrın 16-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilməli idi. Lakin Norveç klubu Bakıdan dönüşdə 10 günlük karantinə alınacağını bildirərək, qarşılaşmanın neytral meydanda oynanılması üçün UEFA-ya müraciət etmişdi.

