Müğənni Hatice ailə qurmaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 41 yaşlı ifaçı özündən 10 yaş kiçik aktyor Ali Kemal Sarı ilə ailə quracaq.

Müğənni deyib ki, evlilik təklifi bu yaxınlarda olub.

