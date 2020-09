Bugünə qədər dünyada 28 025 181 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Virusdan 908 000 xəstə ölüb, 20 103 385 nəfər sağalıb.

Koronavirusun ən çox yayıldığı ölkələr ABŞ (6 549 475 nəfər), Hindistan (4 465 863 nəfər), Braziliya (4 199 332 nəfər) və Rusiyadır (1 041 007 nəfər).

İranda 393 425, Türkiyədə 284 943, Ermənistanda 45 152, Gürcüstanda 1 773 nəfərdə koronavirus qeydə alınıb.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 37 732 nəfərdən 555-i ölüb, 35 119-u sağalıb.

