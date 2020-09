Bakıda "Zefir Mall" tikilən ticarət mərkəzinin yeni görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Zefir Mall" alış-veriş və əyləncə mərkəzi Bakı dairəvi avtomobil yolunun yaxınlığında, Yasamal yaşayış kompleksinin ərazisində yerləşəcək.

6500 kvadrat metr sahəni əhatə edən ticarət mərkəzində alış-veriş və əyləncə mərkəzi, müxtəlif mağazalar, həmçinin kafe və restoranlar da fəaliyyət göstərəcək.

