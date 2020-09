Dünyada virusdan ölənlərin sayı 1 milyona yaxınlaşır

Dünyada COVID-19 infeksiyasından təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı 900 mini keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Con Hopkins Universiteti öz hesabatında qeyd edib. Universitetin məlumatına görə, dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının sayı 27 695 130-a çatıb, COVID-19 diaqnozu qoyulmuş 900 079 nəfər isə dünyasını dəyişib.

Bu müddət ərzində 18 606 083 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Ölənlərin sayına görə birinci yerdə ABŞ durur - 190 649 ölüm. İkinci və üçüncü yerləri Braziliya (127 464) və Hindistan (73 890) bölüşür.

Mənbə: bbc.com

