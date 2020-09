Bakının Nərimanov rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

45-50 yaşlarında olan kişi yerüstü piyada keçidinin altından qəfil yola çıxıb.

Bu zaman onu Rüfət Nəbiyevin idarəetməsində olan “Mitsubishi” markalı evakuator vurub. Yaralı ağır kəllə-beyin travması alıb.

