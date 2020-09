Sevda Yahyayeva: “Müğənnilərin pulsuzluqdan ağlamağı normaldır” — VİDEO

“Aramızda qısqanclıq olmayıb. Bəlli bir yaşda olan insanlarıq, bir-birimizi başa düşürük. Məndə bir az tez küsmək var. Nədənsə inciyirəm, amma tez də unuduram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Sevda Yahyayeva MTV Azərbaycan kanalında yayımlanan “10-da görüşək” proqramında qonaq olarkən deyib. Həkim Zakir Bayramovla ailə quran sənətçi münasibətlərindən bəhs edib.

“Toyumuz mütləq olacaq. İcazə verilən kimi biz də toy edəcəyik. Əvvəl böyük məclis düşünürdük, indi isə yox”, - deyə, S.Yahyayeva bildirib.

Sənətçi pandemiya ərəfəsində toysuz qalmaqdan, sənət adamlarının maddi sıxıntılarından söz açıb:

“Müğənni təkcə özünə baxmır. Onun ailəsi, işçiləri, yaxınları var. İş oldu-olmadı sən onlara pul verməlisən. Ona görə də müğənnilərin pulsuzluqdan ağlamağı normaldır. Varlısından tutmuş kasıbına qədər hamı əziyyət çəkir. Hər kəsin vəziyyəti yaxşı deyil. Amma çox kasıblara baxanda “bizim yoxumuzdur” deməyimiz ayıbdır”.

Sevda Yahyayeva daha sonra fəxri ad almaq istədiyini bildirib:

“15-16 ildir səhnədəyəm. Böyük danışmayım, solo konsertlər vermişəm. Ona görə də özümü də fəxri ada layiq görürəm. Kim layiqdir, İnşallah, bu adı alar”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.