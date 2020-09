Britaniyalı aktrisa Dayana Riqq vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Bu barədə məlumatı aktrisanın agenti yayıb.

Qeyd edək ki, D.Riqq “Qisasçılar” və “Taxt-tac oyunu” seriallarındakı rolu ilə məşhurdur.

