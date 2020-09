13 ştatdakı yanğınlar qorxulu mənzərə yaradır.

Metbuat.az "Real Tv"yə istinadən xəbər verir ki, artıq 3 hətədir ki, ABŞ-ın qərbində meşə yanğınları davam edir. Yanğınlar artıq Kaliforniya, Ariqon və Vaşinqton ştatlarında 100 min hektar əraziyə ziyan vurub.

Minlərlə yerli sakin yanğın yerindən təxliyə ediib. Bəzi bölgələrdə yanğın bir çox yaşayış ərazilərini də məhv edib. Təkcə Ariqonda 100 min ev elektrik enerjisi olmaqdan qalıb.

Hazırda Ariqon ştatında fövqəladə vəziyyət elan edilib.

