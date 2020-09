Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsində qeydə alınıb.

İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1988-ci il təvəllüdlü İsmayılov Anar Ədalət oğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.

Yaralı təcili yardımın köməyi ilə 3 saylı şəhər Kliniki Xəstəxanasına çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

