Məktəblərlə bağlı daha bir QADAĞA - RƏSMİ

Tədris müəssisələrində idman və akt zallarına, kitabxanaya və hovuza dair tələblər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiqlənən "Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti Qaydaları"nda qeyd edilib.

Qaydalara əsasən, təhsil müəssisələrində xüsusi karantin rejimi dövründə idman və akt zallarından, kitabxana və hovuzdan istifadə dayandırılır

