Sumqayıtda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən hadisə qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə şəhərin 8-ci mikrorayonunda binalardan birinin qarşısında baş verib.

Həyətdə oynayan 2017-ci il təvəllüdlü İsgəndərov Rəvan Seyid oğlunu “Toyota Prado” markalı avtomobil vurub. Azyaşlı aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.