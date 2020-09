Metro ayın sonuna qədər bu günlərdə işləməyəcək - RƏSMİ

Bu ayın sonuna qədər şənbə-bazar günləri ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmədiyinə görə sentyabrın 19-u saat 00:00-dan sentyabrın 21-i saat 06:00-a qədər və sentyabrın 26-sı saat 00:00-dan sentyabrın 28-i saat 06:00-a qədər “Bakı Metropoliteni” QSC-nin sərnişindaşıma fəaliyyəti də dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, qurumun qərarına əsasən, sentyabrın 14-ü saat 06:00-dan metroda sərnişindaşıma fəaliyyəti bərpa edilir.

