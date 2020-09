Putin Vuçiçdən üzr istədi

Rusiya prezidenti Vladimir Putin və xarici işlər naziri Sergey Lavrov Serbiya prezidenti Aleksandr Vuçiçdən üzr istəyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aleksandr Vuçiçin sözlərinə görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün təhqiramiz paylaşımına görə Putin və Lavrov üzrxahlıq edib.

Aleksandr Vuçiç bildirib ki, “Vladimir Putin və Sergey Lavrov əvvəllər heç vaxt ondan üzr istəməyiblər.

Qeyd edək ki, Rusiya XİN sözçüsü Mariya Zaxarova Serbiya prezidentinin Donald Trampla görüşü barədə paylaşım edərkən, “Cılız ehtiraslar” (“Low Passions”) filmində aktrisa Şaron Stounun qıçlarını çarpazlaşdıraraq əyləşdiyi epizoddan istifadə etmişdi.

