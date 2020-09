Yenə ilin ən sevdiyimiz vaxtlarından biri - “Comedy Wildlife Photography Awards” ın finalçılarını elan etdiyi zamandayıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “2020 Comedy Wildlife Photography Awards” üçün 44 finalçı açıqladı və fotoqraflar indiyə qədər ən yaxşı iştirakçı olduqlarını söylədi.

Müsabiqə qalibləri oktyabr ayında elan ediləcək.44 finalçıdan bir neçəsinin fotolarını təqdim edirik:

