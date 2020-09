"Şükür edin ki, oğlunun əlindən öldü Nofəl" - Sərxan Kərəmoğlu

''Allah rəhmət eləsin. Təxminən 1 həftə öncə Manafla bərabər görüşdük. Allah ailəsinə səbr versin.''

Metbuat.az big.az-a istinadla xəbər verir ki, bu sözləri aktyor Sərxan Kərəmoğlu sosial şəbəkədə yazıb. O şərhinə bu sözləri əlavə edib:

"Oğluna isə Allah daha çox səbr versin. Onun üçün çox çətin olacaq. Heç kim o hadisənin olacağını istəməzdi. Allahın işidir. Qəza ilə öldü Nofəl buna da şükür ki, o qəza oğlunun əlindən çıxıb hansısa namərdin yox. Buna da şükür edin".

Qeyd edək ki, izləyicilər Sərxanı bu sözlərinə görə tənqid ediblər.

