“Adi məktəblərə 26-36 kvadratlıq sinif otaqları var. Böyük kvadratlıq siniflər isə qruplara bölünəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu deyib.

O qeyd edib ki, şagird sayı sinif otağının həcmindən asılıdır: “Hər partada bir şagird əyləşəcək. 48 şagird heyəti olan sinifdə 24 nəfərə dərs keçiləcək.

Bu da o deməkdir ki, hər partada bir şagird otura biləcək. Həmin qruplar üçün də xüsusi dərs cədvəli hazırlanacaq”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.