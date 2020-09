Tanınmış blogger Mehman Hüseynov xərçəngə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o dünən İsveçrədə əməliyyat keçirib və xəstəliyə tamamilə qalib gəlib.

Onun oktyabr ayında Azərbaycana dönəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Mehman Cenevrə Universitet Hospitalında xərçəng şişinin cərrahi yolla xaric edilməsi əməliyyatı keçirib.

