Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Ağstafa rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinə rəis təyin edib.

Metbuat.az BAKU.WS-a istinadən xəbər verir ki, polis kapitanı Ruslan Zalov Ağstafa rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin rəisi təyin olunub.

Buna kimi o, Gəncə şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsində inspektor vəzifəsində işləyib.

