Tanınmış teleaparıcı Lalə Azərtaş ATV-dən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bu gün kollektivlə vidalaşıb.

O uzun illər çalışdığı telekanaldan gözyaşları ilə ayrılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

