“Neftçi” məğlub oldu - VİDEO

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranmış 20 günlük fasilə “Bakcell Arena”da keçirilən “Neftçi” – “Sumqayıt” matçı ilə başa çatıb.

Qarşılaşma qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Azərbaycan Premyer Liqası

2-ci tur

11 sentyabr

Neftçi – Sumqayıt 0:2

Qol: Ə.Qurbani, 14; 46.

Qırmızı vərəqə: A.Krivotsyuk, 83 (ikinci sarı).

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Vüqar Bayramov, Fərid Hacıyev.

Bakı. “Bakcell Arena”.

