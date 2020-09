ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev III qrup üzrə 700 bal toplayaraq bu ali təhsil ocağını seçən Əziz Kərimli ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetin prorektoru Fariz İsmayılzadə məlumat verib.

O bildirib ki, rektor gənc tələbəyə uğurlar arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.