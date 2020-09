Səhər saatlarında paytaxtda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi sıxlığa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yolun Ziya Bünyadov prospektindən (DİN Hospitalının yaxınlığında) 20 Yanvar istiqamətində olan hissəsində qeydə alınıb.

O bildirib ki, bu səbəbdən hər iki istiqamətdə sıxlıq var.

