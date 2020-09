Namiq Qaraçuxurlu heç kimin görmədiyi oğlunu üzə çıxardı - FOTO

Namiq Qaraçuxurlu izləyicilərinin marağına səbəb olan foto paylaşıb.

Metbuat.az BAKU.WS-a istinadən xəbər verir ki, meyxana ustası "İnstagram" səhifəsində ailə fotosu yerləşdirib. O, fotonu "belə şəkildən uzağı 2021-də də çəkdirərik i vse)) 2022-yə söz vermirəm)) O vaxta həm Əli böyüyüb ağırlaşacaq, həm də mən yaşlanıb gücsüzləşərəm)".

Meyxanaçının qucağındakı uşağın onun oğlu olduğu bildirilir. Fotonu 10 minə yaxın insan bəyənib. Xatırladaq ki, N.Qaraçuxurlu ailə üzvlərini mətbuatdan gizlədirdi.

