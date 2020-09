Aktrisa Ülfət Bəşirdən xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər zaman açıq-saçıq geyimləri ilə gündəmə gələn aktrisa b dəfə də qısa şortu ilə diqqət çəkib.

Onun fotoları izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Onlar Ülfəti geyiminə görə tənqid ediblər.

Həmin fotoları təqdim edirik:(Big.az)

