“Beşiktaş”ın baş məşqçisi Sergen Yalçın koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb. 47 yaşlı mütəxəssisdən götürülən test nümunələrinin nəticələrinin müsbət çıxdığı və onun karantinə alındığı bildirilib.

Qeyd edək ki, “Beşiktaş” Superliqanın 1-ci turunda sabah “Trabzonspor”la qarşılaşacaq.

Mənbə: ntvspor.net

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.