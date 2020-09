“Binə” Ticarət Mərkəzi fəaliyyətini bərpa edir.

Metbuat.az "News24.az"a istinadən xəbər verir ki, ticarət mərkəzindəki bütün mağazalar 14 sentyabr tarixindən etibarən açılacaq.

Hazırda mağazaların bəziləri fəaliyyətini davam etdirir.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası səbəbi ilə “Binə” və “Sədərək” ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.