Türkiyədə yaşayan məşhur azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalova imicini dəyişib.

Metbuat.az BAKU.WS-a istinadən xəbər verir ki, müğənni uzun saçları ilə vidalaşıb. O saçlarını qısa formada kəsdirib. Günel yeni görüntüsünü "İnstagram" hesabında paylaşıb. O, fotosunu "mənə hər şey yaraşır" şərhi ilə yerləşdirib.

Müğənni fotonun şərh bölməsini bağlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.