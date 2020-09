Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova rəsmi səfəri çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Məclisin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.





