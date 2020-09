Gədəbəy rayonunda 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki,hadisə Gədəbəy rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.

