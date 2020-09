İspaniyanın "Atletiko" klubunun baş məşqçisi Dieqo Simeone koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Marca" nəşri məlumat yayıb.

Test nəticəsi pozitiv çıxan və evində karantinə alınan argentinalı mütəxəssis iki həftə komandasından uzaq qalmalı olacaq.

