Türkiyənin Ankara şəhərinin Polatlı rayonunda qum fırtınası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fırtına nəticəsində havada uçan cisimlər 6 nəfərə xəsarət yetirib.

Bundan başqa, evlər, maşınlar toz içində qalıb.

